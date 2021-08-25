Трагедия случилась 25 августа ориентировочно в 12 часов. В полиции рассказали, что ДТП зафиксировали на автодороге М03.
Читайте также В Одессе скорая перевернулась после столкновения с джипом: видео с места ДТП
В результате аварии под Полтавой погибли два человека: ребенок ранен
Предварительно полиция установила, что авто Kia Cerato наехало на отбойник. Автомобилем управлял водитель 1989 года рождения.
В результате погибли двое пассажиров – женщина 1977 года рождения и мужчина 1975 года рождения,
– рассказали в полиции.
Там также добавили, что еще 2 пассажиров с трамвами доставили в больницу:
- водителя, который управлял Kia Cerato;
- несовершеннолетнего пассажира 2013 года.
Нацполиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких человек.
Правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Последние трагические ДТП в Украине
- Ночью, 25 августа, в Киеве произошла авария, в которой пострадали дети и даже младенец – его срочно отвезли в Охматдет. Всего в автобусе "Кишинев – Москва" пострадало 7 человек.
- 24 августа 78-летний львовянин между селами Лапаевка и Оброшино устроил лобовое ДТП, – управляя автомобилем Peugeot, он вылетел на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet. Мужчина погиб.
- 24 августа на трассе Борислав – Дрогобыч пьяный 19-летний водитель Volkswagen Passat влетел на встречной полосе в Volkswagen Golf. В результате аварии 3 человека погибли, а 7 – получили травмы.