Все они находятся в больнице. Большинство из пострадавших получили многочисленные ушибы.

Что мы писали ранее В Киеве в ДТП попал автобус "Кишинев – Москва": есть много пострадавших

Автобус вылетел на тротуар

Как рассказали в полиции, по предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на тротуар. Автобус упал на обочину, сообщает ТСН.

Патрульные, которые первыми прибыли на место аварии, выбили лобовое стекло и вырвали аварийные люки, после чего начали эвакуацию людей из автобуса: и детей, и взрослых.

Во время эвакуации пассажиров было обнаружено новорожденного ребенка, которому необходима была помощь врачей, но времени на ожидание не было, было принято решение доставить его в больницу Охматдет экипажем полиции,

– рассказали в полиции.

До приезда скорой людям оказывали помощь

До приезда скорой людям, которые нуждались в помощи, была оказана необходимая домедицинская помощь и психологическая поддержка.

Полицейские проверили состояние водителя на содержание алкоголя. Драгер показал, что мужчина был трезв.