29 августа примерно в 15:00 в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Volkswagen Passat. Транспортное средство принадлежит владельцу химчистки для авто.

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Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Полиции удалось отыскать угнанный автомобиль на улице Карпенко в Луцке.

Автомобиль угнал работник фирмы

Похитителем оказался 22-летний работник фирмы. Нетрезвый мужчина не справился с управлением. Вследствие этого он протаранил забор, а также 2 других автомобиля – ВАЗ и Opel.

Злоумышленника задержали. Сейчас правоохранительные органы должны объявить ему о подозрении, а также решить вопрос об избрании меры пресечения.

Обратите внимание! В комментарии ZAXID.NET в пресс-службе полиции Волыни, подтвердили, что 22-летний мужчина работает на автомойке, а владелец угнанного авто является его работодателем.



Злоумышленник протаранил 2 авто / Фото пресс-службы полиции



22-летний мужчина пьяным въехал в забор / Фото пресс-службы полиции



В Луцке мужчина протаранил 2 авто / Фото пресс-службы полиции

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