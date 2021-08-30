Лучи ехал на автомобиле Ford, который остановился на красный свет. Как раз в этот момент в него врезалось Audi. Из-за удара, авто с председателем Комитета арбитров отбросило на Daewoo, в котором были дети.

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Журналистам пытались препятствовать

На месте инцидента работали несколько журналистов, однако к ним подошел один из патрульных полицейских. Правоохранитель пытался заставить работников СМИ покинуть место ДТП.

Также участок дороги, на котором произошла авария, полиция не огородила.

Очевидцы говорят, что за рулем Audi был нардеп

Журналисты информационного агентства "Центр новостей" общались с очевидцами аварии. По их словам, за рулем автомобиля, который въехал в авто Лучи был народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Трухин. Пока эта информация не подтверждена.

Свидетели ДТП говорят, что в автомобиле, который устроил аварию, было три человека в состоянии алкогольного опьянения. Один из них, который по их словам является народным депутатом, показывал стражам порядка свое удостоверение и пытался убежать.

В издании "Украинская Правда" со ссылкой на собственные источники в патрульной полиции Киева заявили, что виновником аварии действительно является народный депутат Трухин, однако ни партия, ни сам парламентарий не комментируют эту информацию.

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Нардеп возвращался из Полтавы

Интернет-издание "Полтавщина" сообщило, что Александр Трухин был в Полтаве на праздновании Дня государственного флага. После открытия флагштока, он вместе с председателем ОГА Олегом Синегубовым поехал в ресторан.

Свидетели говорят, что там политики пили виски, а когда Трухину пытались помешать сесть за руль, он только отшучивался.



Александр Трухин (второй слева) на Дне флага в Полтаве / Фото "Полтавщины"

Последствия ДТП

Из-за аварии 6 человек получили телесные повреждения, из них двое – дети. Лучано Луче и его помощник Роман Лышень сейчас находятся в больнице с травмами средней тяжести. О состоянии других пострадавших неизвестно.