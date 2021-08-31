Об этом председатель Верховной Рады сообщил во время брифинга. Он подчеркнул, все люди могут попасть в ДТП, однако в этом случае – другая ситуация.

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Разумков надеется на беспристрастное расследование

Вопрос в другом: если будут подтверждаться все остальные факты, которые связаны с этим происшествием, реакция должна быть жесткой. Здесь есть закон, и он будет работать. Надеюсь, что расследование будет максимально беспристрастным, и я думаю, что здесь не стоит держать паузу,

– заметил Разумков.

Спикер считает, что Трухин должен сам выйти и рассказать, что произошло. Лишь это поможет избежать домыслов. Сам Разумков обещал приложить усилия, чтобы не было давления на правоохранителей во время расследования дела.

Обратите внимание! Разумков прокомментировал и ситуацию, что некоторые СМИ удаляли информацию о ДТП с Трухиным. Он призвал журналистов дать показания относительно этого правоохранительных органов.

В США Трухина парламент не делегировал

Председатель Верховной Рады также упомянул и о якобы участии Трухина в визите президента Украины в США. Разумков подчеркнул, что парламент нардепов в командировку не делегировал.

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