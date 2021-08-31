Об этом председатель Верховной Рады сообщил во время брифинга. Он подчеркнул, все люди могут попасть в ДТП, однако в этом случае – другая ситуация.

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Разумков надеется на беспристрастное расследование

Вопрос в другом: если будут подтверждаться все остальные факты, которые связаны с этим происшествием, реакция должна быть жесткой. Здесь есть закон, и он будет работать. Надеюсь, что расследование будет максимально беспристрастным, и я думаю, что здесь не стоит держать паузу,
– заметил Разумков.

Спикер считает, что Трухин должен сам выйти и рассказать, что произошло. Лишь это поможет избежать домыслов. Сам Разумков обещал приложить усилия, чтобы не было давления на правоохранителей во время расследования дела.

В США Трухина парламент не делегировал

Председатель Верховной Рады также упомянул и о якобы участии Трухина в визите президента Украины в США. Разумков подчеркнул, что парламент нардепов в командировку не делегировал.

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Что известно о резонансном ДТП с Трухиным

  • 23 августа в Киевской области произошло ДТП.
  • Audi нардепа от "Слуги народа" не соблюла безопасную дистанцию и на большой скорости въехала в Ford, который протаранил автомобиль Daewoo.
  • Политик якобы возвращался из Полтавы, где употреблял алкоголь.
  • Из-за аварии травмировались 6 человек. Среди пострадавших – председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Луче.
  • Новость сначала распространили в СМИ, однако впоследствии многие медиаресурсы ее удалили.
  • По информации журналистов, в протоколе полиции водителем автомобиля Трухина указан другой человек.