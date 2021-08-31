Об этом председатель Верховной Рады сообщил во время брифинга. Он подчеркнул, все люди могут попасть в ДТП, однако в этом случае – другая ситуация.
К теме Полиция установит, кто был за рулем, – первая реакция Монастырского на скандал с Трухиным
Разумков надеется на беспристрастное расследование
Вопрос в другом: если будут подтверждаться все остальные факты, которые связаны с этим происшествием, реакция должна быть жесткой. Здесь есть закон, и он будет работать. Надеюсь, что расследование будет максимально беспристрастным, и я думаю, что здесь не стоит держать паузу,
– заметил Разумков.
Спикер считает, что Трухин должен сам выйти и рассказать, что произошло. Лишь это поможет избежать домыслов. Сам Разумков обещал приложить усилия, чтобы не было давления на правоохранителей во время расследования дела.
В США Трухина парламент не делегировал
Председатель Верховной Рады также упомянул и о якобы участии Трухина в визите президента Украины в США. Разумков подчеркнул, что парламент нардепов в командировку не делегировал.
Актуально Ждем полицию – Корниенко не смог ответить, говорил ли с Трухиным о скандальном ДТП
Что известно о резонансном ДТП с Трухиным
- 23 августа в Киевской области произошло ДТП.
- Audi нардепа от "Слуги народа" не соблюла безопасную дистанцию и на большой скорости въехала в Ford, который протаранил автомобиль Daewoo.
- Политик якобы возвращался из Полтавы, где употреблял алкоголь.
- Из-за аварии травмировались 6 человек. Среди пострадавших – председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Луче.
- Новость сначала распространили в СМИ, однако впоследствии многие медиаресурсы ее удалили.
- По информации журналистов, в протоколе полиции водителем автомобиля Трухина указан другой человек.