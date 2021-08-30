Об этом пишет издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Важно ДТП с участием нардепа Трухина: все что известно
В то же время это не означает, что полиция действительно считает, что за рулем его Audi находился другой человек, а не нардеп. Дело в том, что протокол полиция составляла со слов участников ДТП и свидетелей. Кто же был водителем и стал причиной ДТП, должно установить расследование.
Как пишут СМИ, 23 августа, кроме Трухина, в машине находились еще два человека. В каком они были состоянии пока неизвестно. Стоит напомнить, что сам нардеп, предварительно, был пьян.
Как произошла авария
Audi нардепа не соблюдала безопасную дистанцию и на большой скорости влетела в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. Всего в аварии пострадали 6 человек.
Что известно о резонансном ДТП
- Как пишут СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин стал причиной ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- Новость сразу же начали распространять СМИ и соцсети. Но впоследствии примерно 30 различных медиа удалили сообщение об этой аварии.
- Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отказался раскрывать детали инцидента и посоветовал ждать официального заявления Национальной полиции.