Об этом пишет издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Важно ДТП с участием нардепа Трухина: все что известно

В то же время это не означает, что полиция действительно считает, что за рулем его Audi находился другой человек, а не нардеп. Дело в том, что протокол полиция составляла со слов участников ДТП и свидетелей. Кто же был водителем и стал причиной ДТП, должно установить расследование.

Как пишут СМИ, 23 августа, кроме Трухина, в машине находились еще два человека. В каком они были состоянии пока неизвестно. Стоит напомнить, что сам нардеп, предварительно, был пьян.

Как произошла авария

Audi нардепа не соблюдала безопасную дистанцию и на большой скорости влетела в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. Всего в аварии пострадали 6 человек.

Что известно о резонансном ДТП