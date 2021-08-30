Про це пише видання з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
Важливо ДТП за участю нардепа Трухіна: все що відомо
Водночас це не означає, що поліція дійсно вважає, що за кермом його Audi перебувала інша людина, а не нардеп. Річ у тім. що протокол поліція складала зі слів учасників ДТП та свідків. Хто ж саме був керманичем та спричинив ДТП, має встановити розслідування.
Як пишуть ЗМІ, 23 серпня, окрім Трухіна, в автівці перебували ще двоє людей. В якому вони були стані наразі невідомо. Варто нагадати, що сам нардеп, попередньо, був напідпитку.
Як саме сталася аварія
Audi нардепа не дотрималася безпечної дистанції та на великій швидкості влетіла у Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo. Загалом в аварії постраждали 6 осіб.
Що відомо про резонансну ДТП
- Як пишуть ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- Новину одразу ж почали поширювати ЗМІ та соцмережі. Але згодом приблизно 30 різних медіа видалили повідомлення про цю аварію.
- Керівник партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко відмовився розкривати деталі інциденту та порадив чекати офіційної заяви Національної поліції.