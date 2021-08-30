За словами керівника "СН", про ДТП у партії дізналися зі ЗМІ. Для уникнення маніпуляцій та фальсифікацій Корнієнко радить чекати, що скажуть у поліції.

Зверніть увагу Поліція розслідує справу про ДТП зі "слугою" Трухіним, – ДБР

У партії сподіваються на неупереджене розслідування

Олександр Корнієнко розповів, що деталі ДТП мають оприлюднити правоохоронці. Також він висловив сподівання, що розслідування буде неупередженим.

Ми чекаємо в першу чергу реакцію Національної поліції. Якщо вони якусь мають там інформацію, то мають публічно її надавати. В інших випадках, де були наші депутати задіяні як водії, ця інформація була. Думаю, що і тут буде. Також, думаю, можна звернутись за коментарями до Олександра Трухіна. Ми можемо тільки продовжувати послідовно наголошувати, що ми за неупереджені розслідування у подібних випадках,

– пояснив нардеп.

Корнієнко пропонує спостерігати за розслідуванням цієї справи і вже тоді робити висновки. Однак чи був учасником аварії його колега – керівник партії коментувати відмовився.

Керівник "СН" наголосив, що спілкується зі своїми однопартійцями, але чи говорив він про ДТП з самим Трухіним – не уточнив.

ДТП за участю Трухіна: коротко про головне