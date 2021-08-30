За словами керівника "СН", про ДТП у партії дізналися зі ЗМІ. Для уникнення маніпуляцій та фальсифікацій Корнієнко радить чекати, що скажуть у поліції.
Зверніть увагу Поліція розслідує справу про ДТП зі "слугою" Трухіним, – ДБР
У партії сподіваються на неупереджене розслідування
Олександр Корнієнко розповів, що деталі ДТП мають оприлюднити правоохоронці. Також він висловив сподівання, що розслідування буде неупередженим.
Ми чекаємо в першу чергу реакцію Національної поліції. Якщо вони якусь мають там інформацію, то мають публічно її надавати. В інших випадках, де були наші депутати задіяні як водії, ця інформація була. Думаю, що і тут буде. Також, думаю, можна звернутись за коментарями до Олександра Трухіна. Ми можемо тільки продовжувати послідовно наголошувати, що ми за неупереджені розслідування у подібних випадках,
– пояснив нардеп.
Корнієнко пропонує спостерігати за розслідуванням цієї справи і вже тоді робити висновки. Однак чи був учасником аварії його колега – керівник партії коментувати відмовився.
Керівник "СН" наголосив, що спілкується зі своїми однопартійцями, але чи говорив він про ДТП з самим Трухіним – не уточнив.
ДТП за участю Трухіна: коротко про головне
- 23 серпня 2021 року в Дарницькому районі Києва автомобіль Audi врізався у Ford, у якому їхав голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Через зіткнення, автомобіль останнього відкинуло і він влетів у Daewoo, в якому були діти.
- Унаслідок ДТП постраждали 6 людей, серед них Лучано Лучі з помічником Романом Лишнем та діти з третього авто.
- Очевидці розповіли, що за кермом Audi був нардеп від "Слуги Народу" Олександр Трухін. Також свідки запевняють, що він був у стані алкогольного сп'яніння.