Об этом издание сообщает со ссылкой на комментарий Галины Молнар. Она рассказала, что 23 августа ехала в Киев из Борисполя и попала в ДТП.

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Версия аварии с Трухиным от пассажиров Daewoo

Столкнулись две машины и задели нашу третью. Мы были пассажирами в машине Daewoo. О том, что там был народный депутат мы узнали через несколько дней после аварии, когда это об этом начали писать,

– отметила женщина.

Во время самого инцидента никто не рассказывал, что Трухин – депутат.

По словам пассажирки Daewoo, после ДТП никто никому не угрожал, никакого давления на участников происшествия не было. "Также никого не заставляли выключать телефоны, каждый снимал, что хотел", – добавила Галина.

Она уточнила, что никто из пассажиров Daewoo в аварии не пострадал. В машине было 2 детей. "Да, дети испугались, скорая их забрала, чтобы проверить состояние. Травм не обнаружили. У них все хорошо. Поэтому многое из того, что писали – неправда", – заверила женщина.

Также, по ее словам, оба водителя-участника ДТП подходили к ним, спрашивали о детях, их состоянии. "У обоих был испуг, все были испуганы, потому что это авария, и это страшно. Но они были адекватные", – подчеркнула Галина.

В завершение она пожелала всем пострадавшим участникам ДТП скорейшего выздоровления.

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