Об этом издание сообщает со ссылкой на комментарий Галины Молнар. Она рассказала, что 23 августа ехала в Киев из Борисполя и попала в ДТП.
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Версия аварии с Трухиным от пассажиров Daewoo
Столкнулись две машины и задели нашу третью. Мы были пассажирами в машине Daewoo. О том, что там был народный депутат мы узнали через несколько дней после аварии, когда это об этом начали писать,
– отметила женщина.
Во время самого инцидента никто не рассказывал, что Трухин – депутат.
По словам пассажирки Daewoo, после ДТП никто никому не угрожал, никакого давления на участников происшествия не было. "Также никого не заставляли выключать телефоны, каждый снимал, что хотел", – добавила Галина.
Она уточнила, что никто из пассажиров Daewoo в аварии не пострадал. В машине было 2 детей. "Да, дети испугались, скорая их забрала, чтобы проверить состояние. Травм не обнаружили. У них все хорошо. Поэтому многое из того, что писали – неправда", – заверила женщина.
Также, по ее словам, оба водителя-участника ДТП подходили к ним, спрашивали о детях, их состоянии. "У обоих был испуг, все были испуганы, потому что это авария, и это страшно. Но они были адекватные", – подчеркнула Галина.
В завершение она пожелала всем пострадавшим участникам ДТП скорейшего выздоровления.
Резонансное ДТП с участием "слуги народа": что известно
- По информации СМИ, 23 августа "слуга народа" Александр Трухин стал причиной ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Вероятно, Audi нардепа на большой скорости въехала в Ford, который протаранил Daewoo.
- В аварии пострадали люди, в том числе председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- Новость о ДТП сразу же активно распространили в сети. Однако впоследствии примерно 30 различных медиа удалили сообщение.
- Глава "Слуги народа" Александр Корниенко отказался комментировать инцидент и посоветовал ждать официального заявления полиции. Именно она занимается расследованием ДТП.
- В то же время Денис Монастырский высказался относительно ситуации только 31 августа. Он отметил, что полиция установит, кто был за рулем, дальше дело, вероятно, пойдет в ГБР.