По словам Корниенко, партия заинтересована в честном и прозрачном расследовании, однако нужно ждать информацию от национальной полиции.

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Корниенко виделся с Трухиным

Александр Корниенко рассказал, что виделся с Александром Трухиным после ДТП на совещании в Офисе Президента 28 августа. Там нардепы обсуждали подготовку к следующей пленарной недели Верховной Рады. Однако, по словам руководителя "СН", тогда он ничего не знал о ДТП с участием своего коллеги.

За последние два дня, пока скандал с Трухиным набирал обороты, Корниенко не общался с ним.

Последние несколько дней с ним (Трухиным – 24 канал) нет контакта. У него какие-то семейные дела, или медийно-семейные, я до конца не пойму, но он тоже не может пока связаться,

– рассказал Корниенко.

Также глава "Слуги народа" не знает, где находится Трухин. Однако он уверен, что если бы он был в "плохом состоянии", то непременно бы сообщил.

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