Він пообіцяв вийти на відкритий брифінг, коли будуть опубліковані всі матеріали слідства. Про це він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради 7 вересня.

До теми Не планую нічого приховувати, – Трухін вперше прокоментував ДТП

Нардеп Трухін прокоментував ДТП за його участі

Олександр Трухін запевнив, що після того, як потрапив у ДТП – проходив лікування вдома. Окрім того, пояснив, що "будь-які дані пов'язані з цим ДТП я оприлюднювати не маю право". Він також запевнив, що боятись йому нічого, адже не вважає себе винним.

Коли будуть опубліковані всі матеріали слідства, я вийду на відкритий брифінг. Хотів би зробити це зараз, але слідчі та адвокати заборонили мені коментувати будь-що, зокрема, кількість людей, імена, прізвища, номери машин,

– розповів Трухін.

Він також запевнив: "Виконав усе, що треба було. Усе зафіксовано в протоколі. Можу точно сказати, що п'яний я не був і що я не винен".

Трухін прокоментував ДТП за його участі: дивіться відео Klymenko Time

Нардеп додав, що відчуває вину перед іншими учасниками ДТП, які "відчувають тиск ЗМІ через те, що я, як публічна людина, привернув таку велику кількість уваги". Він також заявив про тиск на його родину з боку преси.

Додав, що всі люди, які були на місці подій – мали можливість знімати, що відбувається, а учасники нічого не приховували від слідства.

Коротко про ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна