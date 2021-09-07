Он пообещал выйти на открытый брифинг, когда будут опубликованы все материалы следствия. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады 7 сентября.

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Нардеп Трухин прокомментировал ДТП с его участием

Александр Трухин заверил, что после того, как попал в ДТП – проходил лечение дома. Кроме того, пояснил, что "любые данные связанные с этим ДТП я оглашать не имею права". Он также заверил, что бояться ему нечего, ведь не считает себя виновным.

Когда будут опубликованы все материалы следствия, я выйду на открытый брифинг. Хотел бы сделать это сейчас, но следователи и адвокаты запретили мне комментировать что-либо, в частности, количество людей, имена, фамилии, номера машин,

– рассказал Трухин.

Он также заверил: "Выполнил все, что нужно было. Все зафиксировано в протоколе. Могу точно сказать, что пьяный я не был и что я не виноват".

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Нардеп добавил, что чувствует вину перед другими участниками ДТП, которые "чувствуют давление СМИ из-за того, что я, как публичный человек, привлек такое большое количество внимания". Он также заявил о давлении на его семью со стороны прессы.

Добавил, что все люди, которые были на месте событий – имели возможность снимать происходящее, а участники ничего не скрывали от следствия.

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