Он пообещал выйти на открытый брифинг, когда будут опубликованы все материалы следствия. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады 7 сентября.
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Нардеп Трухин прокомментировал ДТП с его участием
Александр Трухин заверил, что после того, как попал в ДТП – проходил лечение дома. Кроме того, пояснил, что "любые данные связанные с этим ДТП я оглашать не имею права". Он также заверил, что бояться ему нечего, ведь не считает себя виновным.
Когда будут опубликованы все материалы следствия, я выйду на открытый брифинг. Хотел бы сделать это сейчас, но следователи и адвокаты запретили мне комментировать что-либо, в частности, количество людей, имена, фамилии, номера машин,
– рассказал Трухин.
Он также заверил: "Выполнил все, что нужно было. Все зафиксировано в протоколе. Могу точно сказать, что пьяный я не был и что я не виноват".
Трухин прокомментировал ДТП с его участием: смотрите видео Klymenko Time
Нардеп добавил, что чувствует вину перед другими участниками ДТП, которые "чувствуют давление СМИ из-за того, что я, как публичный человек, привлек такое большое количество внимания". Он также заявил о давлении на его семью со стороны прессы.
Добавил, что все люди, которые были на месте событий – имели возможность снимать происходящее, а участники ничего не скрывали от следствия.
Коротко о ДТП с участием нардепа Александра Трухина
- На Бориспольской трассе в Киеве 23 августа произошло ДТП. По данным СМИ, его вызвал Трухин. В результате аварии пострадали 6 человек, среди них – руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- Полиция прокомментировала ДТП только через неделю – заявили, что передали материалы в Госбюро расследований, поскольку фигурантом дела является нардеп.
- Глава партии "слуг" Александр Корниенко заявил, что виделся с Трухиным 28 августа. Однако об аварии тот якобы ничего не говорил.
- Комментируя ДТП впервые, Трухин заявил, что он не планирует ничего скрывать.