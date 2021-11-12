Я наразі утримаюся від коментування, – Синєгубов
Олег Синєгубов вважає, що поліції буде не складно встановити, хто перебував за кермом автомобіля у момент ДТП. Він переконаний, що слідство "надасть всі відповіді на питання".
До теми Чекаємо на ДБР, – Корнієнко про розслідування аварії з Трухіним
Я поки що утримався б від коментувань щодо обставин того дня – суботи, вихідного, після відкриття Державного прапору. Як у минулому юрист, адвокат, я знаю, як це можуть сприйняти. Тому нехай займається цим досудове розслідування,
– заявив голова ОДА.
Зауважимо, станом на 10 жовтня працівники Державного бюро розслідувань допитали понад 10 очевидців ДТП. Водночас у самого нардепа свідчень не взяли. Слідчі кажуть, що допитають Трухіна вже після всіх експертиз та висновків експертів.
Що відомо про ДТП з Трухіним
- 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві трапилася ДТП у якій постраждали 6 людей. За даними ЗМІ, її спричинив нардеп від "Слуги народу" Трухін.
- Серед потерпілих був керівник комітету УАФ Лучано Лучі. 4 листопада стало відомо, що йому доведеться покинути роботу через отриману травму.
- У поліції цю справу тривалий час не коментували. Лише за тиждень правоохоронці заявили, що передали справу у ДБР, бо у ній фігурує нардеп.
- Сам "слуга народу" заявив, що він не винен і п'яним не був.
- Водночас слідство досі не озвучило, хто перебував за кермом автомобіля