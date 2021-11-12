Я наразі утримаюся від коментування, – Синєгубов

Олег Синєгубов вважає, що поліції буде не складно встановити, хто перебував за кермом автомобіля у момент ДТП. Він переконаний, що слідство "надасть всі відповіді на питання".

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Я поки що утримався б від коментувань щодо обставин того дня – суботи, вихідного, після відкриття Державного прапору. Як у минулому юрист, адвокат, я знаю, як це можуть сприйняти. Тому нехай займається цим досудове розслідування,

– заявив голова ОДА.

Зауважимо, станом на 10 жовтня працівники Державного бюро розслідувань допитали понад 10 очевидців ДТП. Водночас у самого нардепа свідчень не взяли. Слідчі кажуть, що допитають Трухіна вже після всіх експертиз та висновків експертів.

Що відомо про ДТП з Трухіним