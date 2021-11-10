Водночас очікують ймовірних додаткових даних. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Зверніть увагу Я вже не вірю Трухіну, – Арахамія про скандальну ДТП

"Чекаємо результатів розслідування, чи буде там якась додаткова інформація. ДБР веде розслідування", – сказав Олександр Корнієнко.

У відповідь на питання про те, чи на рівні партії "Слуга народу" не з'ясували, чи був Олександр Трухін за кермом, перший віцеспікер Верховної Ради сказав: "Це з'ясує ДБР".

Важливо! У справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна Державне бюро розслідувань допитало понад 10 свідків, проте не власне нардепа.

Аварія з Трухіним: що треба знати

23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП, у якій постраждали 6 людей. Серед них – голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що винуватцем аварії є "слуга народу" Олександр Трухін.

У поліції зазначили, що матеріали справи передали у ДБР, адже фігурантом справи є нардеп.

Олександр Трухін сказав, що нібито не збирався нічого приховувати, за кермом п'яним не був. Водночас винним він себе не вважає.

Інтерв'ю Олександра Корнієнка програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу