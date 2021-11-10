В то же время ожидают вероятных дополнительных данных. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.
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"Ждем результатов расследования, будет ли там какая-то дополнительная информация. ГБР ведет расследование", – сказал Александр Корниенко.
В ответ на вопрос о том, не выяснили ли на уровне партии "Слуга народа", был ли Александр Трухин за рулем, первый вице-спикер Верховной Рады сказал: "Это выяснит ГБР".
Авария с Трухиным: что надо знать
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек. Среди них – глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- Впоследствии в СМИ появилась информация, что виновником аварии является "слуга народа" Александр Трухин.
- В полиции отметили, что материалы дела передали в ГБР, ведь фигурантом дела является нардеп.
- Александр Трухин сказал, что якобы не собирался ничего скрывать, за рулем пьяным не был. В то же время виновным он себя не считает.
Интервью Александра Корниенко программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала