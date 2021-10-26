Поскольку "свежих" камер поблизости нет, заказали анализ ДНК на подушках. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов.

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Арахамия не верит Трухину

Глава фракции рассказал, что расследование должно показать, был ли Трухин за рулем. По его словам, была информация от силовиков, что в 50 километрах от места аварии машиной управлял не депутат.

Правда, часть людей полагают, что политик мог просто пересесть после ДТП.

Я уже не верю Трухину,

– добавил Арахамия.

ДТП с Трухиным: что известно