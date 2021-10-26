Оскільки "свіжих" камер поблизу немає, замовили аналіз ДНК на подушках. Про це заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів.
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Арахамія не вірить Трухіну
Глава фракції розповів, що розслідування має показати, чи був Трухін за кермом. За його словами, була інформація від силовиків, що за 50 кілометрів від місця аварії машиною керував не депутат.
Щоправда, частина людей вважають, що політик міг просто пересісти після ДТП.
Я вже не вірю Трухіну,
– додав Арахамія.
ДТП з Трухіним: що відомо
- На Бориспільській трасі в Києві 23 серпня сталась ДТП. ЗМІ писали, що винуватцем був "слуга народу" Трухін.
- Постраждали щонайменше 6 людей. Серед них і керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. До речі, він вже майже відновився після аварії. Лучі виконує обов'язки у віддаленому режимі, перебуваючи в Італії.
- Лише через тиждень у поліції заявили, що передали матеріали до ДБР, бо у справі фігурує нардеп.
- Сам Трухін згодом заявив, що нібито не планував нічого приховувати. Запевнив, що не був п'яним, винним себе не вважає.