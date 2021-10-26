Оскільки "свіжих" камер поблизу немає, замовили аналіз ДНК на подушках. Про це заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте також Він важливий для влади, – політолог пояснив, чому справу Трухіна можуть "зам'яти"

Арахамія не вірить Трухіну

Глава фракції розповів, що розслідування має показати, чи був Трухін за кермом. За його словами, була інформація від силовиків, що за 50 кілометрів від місця аварії машиною керував не депутат.

Щоправда, частина людей вважають, що політик міг просто пересісти після ДТП.

Я вже не вірю Трухіну,

– додав Арахамія.

ДТП з Трухіним: що відомо