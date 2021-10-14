Разводит руками даже президент Владимир Зеленский. Он считает, что стоит подождать, чтобы дело дошло до конца.

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Длинными объяснениями фонтанировала и генеральная прокурор Ирина Венедиктова на "Большой фракции" в Трускавце. "Скорее всего, там расследовали плотно и факты в отношении всех лиц, которые есть", – сказала она.

На "Большой фракции" присутствовал и сам Александр Трухин. Он сидел за столом с не менее одиозным заместителем главы Офиса Президента, который по стечению обстоятельств как раз негласно курирует правоохранительный сектор, Олегом Татаровым.

Если кто-то и предоставлял указания из ОП, что делать правоохранителям с делом Трухина, то это мог быть Татаров. На самом деле прогнозы пока достаточно печальные,

– отметила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Интересно то, что теперь позиция Трухина с "тайны следствия" стала однозначной, мол, за рулем бывает редко. Не часто он желает общаться с журналистами.

Ответ ГБР на запрос

На информационный запрос 24 канала Государственное бюро расследований отвечало целый месяц. Из полученной в конце информации, можно констатировать лишь несколько фактов:

народный депутат Украины Трухин Александр Николаевич, который был одним из участников ДТП, находится в статусе свидетеля, как и другие участники происшествия;

в материалах уголовного производства отсутствуют документы о прохождении Трухиным теста на пребывание в состоянии опьянения;

видеозапись непосредственного столкновения транспортных средств пока в уголовном производстве отсутствует.

То есть до сих пор не установили, кто был за рулем автомобиля, из-за которого пострадало 6 человек, несмотря на достаточно широкий перечень возможных доказательств.

"Потерпевшие могли видеть, кто был за рулем. Могут быть и данные исследования ДНК лиц, находившихся в автомобиле", – отметила Щербань.

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Разногласия по делу

Первой на месте работала именно полиция. С 23 августа по 2 сентября именно она осуществляла следственные действия до передачи дела в ГБР. Именно тогда начались разногласия.

Пока полиция отчитывается о наличии теста на содержание алкоголя в крови Трухина, ГБР в ответе говорит, что такие данные отсутствуют. По фото с места ДТП видно, что сработали и подушки безопасности.

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На них должен был точно остаться материал для анализа ДНК водителя, достаточно однозначного доказательства для определения статуса фигурантов дела. Они действительно были.

"Мы сделали смывы с подушки, чтобы потом было ДНК, провели другие следственные действия и назначили экспертизу, но результатов на момент передачи дела в ГБР еще не было", – заявил глава Национальной полиции в городе Киеве Иван Выговский.

ГБР об этих доказательствах, что интересно, не вспоминает. По словам экспертов, к сожалению, подушки безопасности вполне могут потеряться.