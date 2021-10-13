В ГБР изданию рассказали, что сейчас продолжаются следственные действия. Их целью является установить все обстоятельства аварии.

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Ход расследования ДТП с участием Трухина

Правоохранители пытаются установить личность, которая находилась за рулем автомобиля Audi на момент совершения ДТП 23 августа.

В Бюро отметили, что в ходе расследования изъяли видеозаписи движения транспорта, которые по времени фиксации были приближены ко времени аварии. Однако, видеозапись, на которой зафиксирован сам момент ДТП, следователи пока не получили.

Кроме того, представители ГБР допросили более 10 свидетелей происшествия. В то же время допросить самого нардепа Трухина следователи планируют после проведения назначенных экспертиз и получения заключений экспертов.

В ведомстве также рассказали, что после того, как материалы уголовного производства из полиции поступили в ГБР, там создали новую группу следователей и прокуроров. По их инициативе сведения о событии внес в ЕРДР Офис генпрокурора.

ДТП с участием Трухина: коротко