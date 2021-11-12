Я пока воздержусь от комментариев, – Синегубов

Олег Синєгубов считает, что полиции будет не сложно установить, кто находился за рулем автомобиля в момент ДТП. Он убежден, что следствие "предоставит все ответы на вопросы".

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Я пока воздержался бы от комментирований относительно обстоятельств того дня – субботы, выходного, после открытия Государственного флага. Как в прошлом юрист, адвокат, я знаю, как это могут воспринять. Поэтому пусть занимается этим досудебное расследование,

– заявил председатель ОГА.

Заметим, по состоянию на 10 октября работники Государственного бюро расследований допросили более 10 очевидцев ДТП. В то же время у самого нардепа показаний не взяли. Следователи говорят, что допросят Трухина уже после всех экспертиз и заключений экспертов.

Что известно о ДТП с Трухиным