Про це президент Зеленський повідомив під час пресмарафону 26 листопада. Про підтримку заявили партнери з ЄС, Канада, Британія, США та інші країни.

Все тут Зеленський зібрав журналістів на пресмарафон: головні тези президента

Щодо винищувачів ми проводимо різні консультації, – президент

Якщо щось почнеться, як це буде на практиці, я не знаю. Чітких речей я не отримував. Щодо винищувачів, то ми проводимо різні консультації, щодо винищувачів. Проте, які можуть бути на нашій території, поки про це мови нема,

– сказав Зеленський.

Сигнали, які Україна отримує від партнерів, здебільшого засвідчують про підтримку – не лише політичну, а й в плані озброєння. Київ постійно отримує військову техніку та закуповує її.

Україна постійно оновлює військово-технічну базу

Ця робота ведеться постійно,

– додав президент.

Також Зеленський нагадав про розмову з президентом Євроради Шарлем Мішелем. Він наголосив, що виступає за те, щоб Україна виходила на діалог з Росією. Євросоюз надасть у цьому підтримку.

Більше про це В ЄС хочуть, щоб ми почали спілкуватися з Росією, – Зеленський

Що сказав Зеленський про можливий наступ Росії:

Президент вважає, що ескалація на Сході України та на кордоні може відбутись кожного дня.

Наразі, наголосив Зеленський, йде залякування зі сторони Росії.

Україна контролює свої кордони і готова до протистояння, зауважив глава держави. Київ отримає у цьому разі інформаційну, військову та дипломатичну допомогу.

Зеленський про винищувачі: дивіться відео