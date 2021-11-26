Президент відповів на питання, чи буде війна з Росією та чи варто Україні розраховувати на допомогу інших держав. Про це Зеленський розповів під час пресмарафону 26 листопада.

До теми Стартує пресмарафон Зеленського: онлайн-трансляція

Зеленський заявив, що наразі "йде залякування" від країни-агресора

Президент пригадав, що ми в стані війни вже 8 років.

Я вважаю, що така ймовірність (мовиться про ескалацію ситуації на сході України з боку Росії чи проросійських бойовиків – 24 канал) може бути щодня. Але сьогодні йде залякування. Одразу хочу сказати, що з деяких майданчиків ЗМІ йде велике залякування, що "завтра буде війна". Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації,

– заявив президент.

Володимир Зеленський також запевнив, що Україна щодня має "реальні розвіддані, дані не тільки від нашої розвідки, а також від розвідок країн-партнерів, які нас підтримують". Президент запевнив, що є військова, інформаційна, технічна й фінансова допомога.

"Найперше ми маємо розраховувати на себе, на нашу армію. Армія у нас потужна, облаштовуємо новою технікою, збільшуємо заробітну плату, тому що повинні збільшувати мотивацію", – заявив Зеленський.

Він також пояснив, що має бути збільшення зарплати військовим. Пояснив, що детальніше про це розповість міністр оборони.

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