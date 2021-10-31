Чиновники, які говорили з журналістами на умовах анонімності, заявили, що мовиться про пересування військ, як у квітні 2021 року. Тоді дії Росії викликали різку міжнародну реакцію.

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Кремль зайняв жорсткішу позицію щодо України

The Washington Post пише, що відновлення пересування російських військ біля українського кордону відбулося на тлі того, як Кремль зайняв жорсткішу позицію щодо України. Мовляв, російські офіційні особи, зокрема – Путін, впродовж останніх місяців посилили свою риторику, "нападаючи" на зв'язки Києва із Заходом. Крім цього, у ЗМІ звернули увагу на те, що війна на Донбасі, "переходить у нову стадію". Адже 26 жовтня українські військові використали турецький безпілотник Bayraktar. ЗСУ вперше застосували цю технологію у бою, що викликало обурення у Москви.

Довідка. Україна вирішила застосувати безпілотник у відповідь на смертельний обстріл позицій ЗСУ з боку окупантів. Відповідний наказ надійшов лише тоді, коли дипломатія не допомогла.

Водночас, зауважили в американському ЗМІ, особливо напруженими зараз є відносини між Москвою та НАТО. Адже на початку жовтня Росія призупинила свою місію у Брюсселі. Це відбулося після того, як Альянс видворив 8 членів російської місії через звинувачення в шпигунстві.

Це не схоже на тренування, – аналітики зі США

Чим займаються російські війська, які збираються біля кордону з Україною, поки що незрозуміло. Втім, у соцмережах поширюють відео, на яких видно, як військові потяги та колони на півдні та заході Росії переміщують велику кількість військової техніки, зокрема – танки та ракети.

Річ у тім, що це не навчання. Це не схоже на тренування. Щось відбувається. Але що?,

– зазначив Майкл Кофман, директор програми вивчення Росії аналітичної групи CNA.

За його словами, супутникові знімки свідчать про те, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються у Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань. Натомість вони об'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Крім цього, Кофман повідомив, що перша гвардійська танкова армія Росії (елітний підрозділ, що базується під Москвою) також перекидає особовий склад та техніку в бік України.

Що відбувалося у квітні 2021 року