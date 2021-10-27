Російські найманці обстріляли українські позиції та житлові будинки

26 жовтня збройні формування Російської Федерації в черговий раз обстріляли позиції українських захисників, використовуючи заборонене озброєння Мінськими домовленостями. Так, обстріли відбулися біля села Новозванівка, неподалік селища Троїцьке, в бік села Кримське та селища Травневого, біля Зайцевого, Луганського та поблизу Павлополя.

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Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще один отримав осколкове поранення. Під артилерійські обстріли російських найманців потрапило селище Гранітне. Як наслідок – пошкоджено шість житлових будинків, електромережі та техніку цивільних людей.

"Ситуація стає ще гіршою. Російсько-окупаційні війська продовжують нищити будинки у Гранітному",

– написав у Facebook голова Мирненської військово-цивільної адміністрації Володимир Весьолкін.

В Україні вперше застосували Bayraktar

У відповідь українські військові у небо підняли турецький ударний безпілотник Bayraktar. Він не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Після цього обстріли українських позицій припинилися. Наказ застосувати Bayraktar TB2 SİHA вперше на Донбасі дав начальник Генштабу України Валерій Залужний.

Військовий аналітик, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков каже, перші безпілотники Bayraktar прибули в Україну у 2019 році за підписаним з Туреччиною контрактом у 2018 році.

У 2020 році ми підписали ще додатковий контракт для ВМС ЗУ України. І цього року, відповідно, почали отримувати для Військово-морських сил. Ми були одними з перших, хто почав купляти ці БПЛА (Безпілотний літальний апарат), коли вони не були ще розпіарені на весь світ, тобто до подій Другої Карабаської війни. Микола Бєлєсков Військовий аналітик, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень

Хоча, каже аналітик, з іншого боку Україна купляла Bayraktar через те, що доступ до інших технологій фактично був обмежений.

Тобто, збіглося так, що туркам потрібен був ринок, а нам ці технології, які скоріше б за все ми б не отримали, якби намагалися звернутися до інших наших партнерів. Ну і вони б дорожче нам коштували,

– додав аналітик.

Зараз в арсеналі Збройних сил є два комплекси – 12 літальних апаратів оперативно-тактичних безпілотних летальних апаратів турецького виробництва "Bayraktar TB2". Про це в інтерв'ю Report у вересня 2021 року зазначив Валерій Залужний.

За його словами, Україна закупить ще чотири комплекси ударних турецьких безпілотників Bayraktar TB2 протягом 2021-2022 років. Кожен комплекс включає шість безпілотників – тобто, всього 24 апарати.

Ляпас Росії

На застосування Bayraktar вже відреагували у Москві. Так, прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 "можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі".

Застосування безпілотника прокоментував й міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він заявив, що Кремль перевіряє цю інформацію, в тому числі в контакті з так званими "представниками Донбасу". Російський чиновник додав, що ця "історія має змусити замислитись усіх тих, хто потурає примхливим вимогам України про те, що її необхідно завтра прийняти до НАТО".

Військовий експерт Михайло Жірохов каже, що подібні заяви від російських ТОП-чиновників звучать постійно та в будь-якому випадку, який є на Донбасі. На його думку, використання турецького Bayraktar – політичне рішення, яке приймалося на рівні президента України. Він додав, що обстріли на Сході України, на жаль, відбуваються щоденно.

Нагнітання ситуації триває вже останні два місяці повністю. І обстріл цивільного населеного пункту – це, на жаль, останнім часом нормальна практика,

– каже військовий експерт.

"Ми маємо можливості дати відповідь"

Микола Бєлєсков зазначає, що зрозуміло, що їм (ред. – Росії) не подобається, коли застосовується такий тип озброєння, який дозволяє Україні діяти доволі точково. Аналітик наголошує, що Україна діяла у відповідь на російське загострення, на те, що проросійські сили порушували відповідні домовленості.

Вона діяла дуже обережно, скажемо так, адже був застосований боєприпас обмеженої потужності. Це більше було попередження, умовно кажучи – якщо ви не будете дотримуватися відповідних домовленостей, буде артилерія там, де її не повинно бути та вона буде застосовуватися, то ми маємо можливості дати відповідь,

– каже експерт.

На думку Бєлєскова, з української сторони було зроблене все, щоб потім не сказали, що це якісь там непропорційні, надмірні дії. Україна, своєю чергою, каже експерт, вперше показала, що в неї є засоби, які дозволяють фактично покласти край російським провокаціям.

Військовий аналітик, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень / Фото – фейсбук експерта

Однак, Україні варто готуватися, що наступного разу, коли росіяни будуть готувати ті чи ті провокації та обстріли, то вони будуть робити це більш ретельно, додав він. Тобто, поряд з артилерією російські найманці можуть підтягнути системи протиповітряної оборони (ППО) і радіоелектронну протидію (РЕП).

У нас говорять, що під час застосування Bayraktar – не було ніякої протидії систем ППО та РЕП. Тому, є велика ймовірність, що їх там просто не було. Вони ж не чергують там 24 години на добу і не покривають всю територію. Тому, не виключено, що росіяни можуть робити провокації та готуватися до них більш ретельно,

– додав військовий аналітик.

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Обстріли житлових будинків та вулиць селища Гранітне були зафіксовані й 27 жовтня. У штабі ООС повідомили, що російські бойовики за допомогою безпілотного літального апарату скинули невідомі вибухові пристрої. Голова Мирненської військово-цивільної адміністрації Володимир Весьолкін у коментарі "24 каналу" розповів, що один уламок попав у дитячий садочок.

Обстріли були о 9:00 – 9:15 ранку. Обстрілювали в самому центрі селища житлові будинки. Було дев'ять вибухів. Судячи з уламків, це артилерійські набої, це ствольна артилерія. Є один зруйнований будинок, а в інших – пошкоджені вікна. Більше страждає техніка навіть трактори й автівки у людей у дворах,

– розповів Весьолкін.

"В тому, що Росія порушує перемир'я – немає ніякої новини"

Професор кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олексій Гарань каже, що те, що робить Росія – очевидно, що дестабілізує ситуацію.

Вона постійно порушує перемир'я. Так що тут немає якоїсь такої новини. А ось те, що ми застосували Bayraktar у відповідь, я думаю, що це дуже правильно. Це свідчить про те, що в України є контрзброя, яку ми маємо, в тому числі за допомогою наших міжнародних партнерів і ця зброя є ефективною. Олексій Гарань Професор кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія"

За словами Гараня, застосування Bayraktar, скоріше за все, буде стримувальним фактором для Росії. Політолог зазначає, що не варто звертати увагу на те, що говорить російська пропаганда. Він наголошує, що російські найманці постійно стріляють самі, а потім Москва звинувачує Україну.

Я думаю, що на те, що говорять російські пропагандисти особливої уваги не треба звертати. А застосування безпілотника – це демонстрація того, що ми можемо дати відсіч. І це правильно і це є добре. Ну а що ж, вони будуть безкарним весь час?

– каже професор кафедри політології.

"Застосування безпілотника – це демонстрація того, що ми можемо дати відсіч" – Олексій Гарань / Фото – Фонд "Демократичні Ініціативи"

За його словами, обстріли цивільного сектору – це питання до Росії ще з 2014 року. Це власне показує, що це за агресор та які його методи, каже експерт.

Він не те, що не може дотримуватися методів ведення війни та міжнародних правил, а порушує угоди про перемир'я постійно. Цих угод було безліч і всі Росія порушує. Це ось такий російський агресор, це і є "русский мир",

– каже Гарань.

Експерт зазначає, що це не перший випадок, коли російські бойовики обстрілюють мирні райони. Зокрема, він пригадав 2014-2015 роки, коли розстріляли мирний автобус у Волновасі, а також обстріли житлових кварталів у Маріуполі.



