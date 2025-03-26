Речник президента України повідомив, що він прибув до Франції 26 березня 2025 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про візит

Наразі невідомо багато деталей щодо візиту Володимира Зеленського до Франції. Речник також зазначив, що український лідер незабаром зустрінеться з Еммануелем Макроном.

Наразі невідомо, про що саме будуть розмовляти президенти. Зустріч відбувається на тлі домовленостей про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі та у Чорному морі між Україною та Росією. Зеленський розповів, що у домовленості щодо заборони ударів по інфраструктурі входять абсолютно всі об'єкти, пов'язані з енергетикою.

Водночас він підкреслив, що тиша на морі і вільне судноплавство говорить про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів.