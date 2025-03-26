Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що США не передбачили відповідальності за порушення режиму тиші між Україною та Росією. Про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Потрібні механізми примусу

Представник Офісу президент пояснив, що Сполучені Штати Америки обережно підходять до переговорного процесу з Москвою. При цьому Трамп розуміє, що російська стратегія полягає у навмисному затягуванні часу.

Водночас він переконаний, що потрібні чіткі механізми примусу, адже без них Штати нічого не досягнуть у переговорах з Росією. Подоляк пояснив, що США намагаються використовувати лише політичні інструменти проте, на його думку, це не є неефективним підходом.

Під час переговорів у Саудівській Аравії між США, Україною та Росією досягли домовленостей про перемир'я у Чорному морі, яке контролюватимуть монітори з інших країн. У разі порушення Росією перемир'я США мають вжити відповідних заходів, щоб забезпечити виконання домовленостей.