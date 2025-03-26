Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что США не предусмотрели ответственности за нарушение режима тишины между Украиной и Россией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Нужны механизмы принуждения

Представитель Офиса президент объяснил, что Соединенные Штаты Америки осторожно подходят к переговорному процессу с Москвой. При этом Трамп понимает, что российская стратегия заключается в намеренном затягивании времени.

В то же время он убежден, что нужны четкие механизмы принуждения, ведь без них Штаты ничего не достигнут в переговорах с Россией. Подоляк объяснил, что США пытаются использовать только политические инструменты однако, по его мнению, это не является неэффективным подходом.

Во время переговоров в Саудовской Аравии между США, Украиной и Россией достигли договоренностей о перемирии в Черном море, которое будут контролировать мониторы из других стран. В случае нарушения Россией перемирия США должны принять соответствующие меры, чтобы обеспечить выполнение договоренностей.