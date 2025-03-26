Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью Time.

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Почему Зеленский считает диалог Запада с Россией проблемой

Владимир Зеленский отметил, что то, что сделали США, а именно снятие политической изоляции Путина, – это уже "большой исторический компромисс". Украинский лидер сравнил это с ситуацией, если бы с Адольфа Гитлера сняли бы политическую изоляцию и вели диалог, но, по мнению президента, это было бы невозможным.

"Мы говорим о прекращении огня и понимаем, с кем имеем дело. Это как в той истории, когда террорист захватывает банк, а люди понимают, что не могут ему сразу сказать: "Иди оттуда! Отпустите всех людей, оставьте деньги". Профессионалы понимают, как так начинать разговор. Речь идет о компромиссах ради людей. И здесь то же самое. Это ради людей, людей, которые на фронте. И ради всех людей, когда все сказано и сделано", – сказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что многие говорят, что будут говорить о прекращении огня в Украине с Россией без предварительных условий. По словам президента, это большой компромисс, но Путин на это не идет, и в этом заключается проблема.

Мы хотим использовать с ним (Владимиром Путиным – 24 Канал) язык дипломатии, но он так и не выучил этот язык. Он говорит на другом языке. Не потому, что он не знаком с дипломатией. Он понимает это как инструмент. Но он против диалога. Он не человек диалога. Он человек ультиматумов,

– резюмировал украинский лидер.

К слову, Владимир Зеленский 26 марта опубликовал сообщение, в котором отреагировал на массированную атаку России по Украине ночью. Президент заявил, что этот обстрел в очередной раз демонстрирует, что Москва не стремится к настоящему миру, и такими ударами повторяет "нет" в ответ на мирное предложение партнеров.