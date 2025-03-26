Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины для Time.

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Что стало причиной решения США

Владимир Зеленский предположил, что Россия смогла повлиять на некоторых членов команды Белого дома. По его словам, Кремль пытался убедить американцев, что украинцы якобы не хотят заканчивать войну, и "надо что-то делать, чтобы их заставить".

Конечно, это была дезинформация. Это неправда. Россияне не хотят, и мы видим это сейчас, как и всегда видели. Но эта ситуация возникла, скорее всего, из-за отсутствия диалога (между США и Украиной, – 24 Канал),

– объяснил глава государства.

Еще одной причиной приостановления военной помощи, по словам Зеленского, стало желание США показать россиянам, что они "находятся посередине", а не с Украиной. Президент подчеркнул, что в целом американская команда не скрывала того факта, что хочет быть посредником, а не занимать чью-то сторону.

Мы сказали им: хорошо, если вы не на нашей стороне, то по крайней мере оставайтесь посередине. Итак, если россияне не примут предложенное вами полное прекращение огня, мы хотим увидеть дополнительные санкции, – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что теперь действительно ожидает, что США сделают эти шаги.

К слову, в интервью Владимир Зеленский также заявил, что продвижение российских военных в Курской области не является следствием приостановления американской помощи Украине. По его словам, эти две вещи не связаны между собой.