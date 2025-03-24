Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью Time.

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Связаны ли продвижение россиян на Курщине и приостановление помощи от США

Журналисты пишут, что после перепалки Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белый дом объявил о приостановлении помощи Украине, включая поставки важной разведывательной информации, оружия и боеприпасов.

В материале указано, что, не имея доступа к данным со спутников США, украинские войска потеряли возможность обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и крылатых ракет. Вследствие этого у Украины было меньше времени, чтобы предупредить гражданское население и военных о приближении авиаудара.

В то же время влияние также было и в Курской области, где россияне начали продвигаться вперед. Но Зеленский отказался возложить вину на администрацию Трампа.

Это не связано. Поймите меня правильно. Моральное состояние всегда зависит от того, стоят ли рядом с вами ваши партнеры. Но я бы не сказал, что замораживание повлияло на операцию в Курске,

– пояснил президент.

Однако украинского лидера беспокоило в роли Трампа в Курской операции не столько обмен разведданными с США, сколько российская дезинформация, которую распространял Кремль на американскую власть.

В разгар наступления россиян на Курщине Трамп провел телефонный разговор с Путиным, который сообщил президенту США, что "тысячи украинских военных в Курской области были окружены российскими войсками".

По словам президента Украины, это была ложь. Но Трамп продолжал ее усиливать.

К слову, американский Институт изучения войны писал, что российские войска остановили продвижение в Курской области. Они продолжают атакующие действия, но сталкиваются с героическим сопротивлением наших защитников и откатываются назад.