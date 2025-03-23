В воскресенье, 23 марта, там обнародовали новый обзор боев на фронте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Как изменилась ситуация на фронте в Украине и России за 22 марта

Российские войска продолжают атаковать украинские позиции в Курской области, но без успехов. Вдоль линии Гоголевка-Гуеево (к западу и югу от Суджи) украинские силы время от времени контратакуют.

В Сумской области украинские войска, вероятно, остановили российское продвижение вдоль линии Журавка-Басовка.

Ограниченные украинские обстрелы в Белгородской области продолжаются. Российские источники сообщали о продвижении украинских сил к окрестностям Графовки (к северо-западу от города Белгород) из Прилесья (к юго-западу от Графовки).

Они же сообщали и об украинских атаках вдоль линии Демидовка-Репяховка. По информации российских источников ВСУ держат позиции возле Прилесья и к югу от Демидовки Белгородской области.

Российские войска продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись.

Российские войска продолжили наступление на Купянском направлении, но без успеха. Зато украинские силы, вероятно, недавно продвинулись вблизи Западного (к северу от Купянска) и провели успешные контратаки вблизи Синьковки (к северо-востоку от Купянска).

Российские силы атаковали в направлении Боровой. Это успеха не имело. По неподтвержденным данным россияне продвинулись в центре Богуславки, а украинцы захватили Надежду и продвинулись у Зеленого Гая.

Безуспешно россияне атаковали также на Лиманском направлении.

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении, а именно к западу от Белогоровки.

Россияне продолжали наступать вблизи и в пределах самого Часового Яра, на юг от города в направлении Предтечино и на юго-восток от Часового Яра в сторону Андреевки, но не продвинулись.

Российские войска атаковали под Торецком, к северу от Торецка возле Дачного и Дилиевки, к востоку от города возле Дружбы, и на юго-запад возле Пантелеймоновки 21 и 22 марта. Успеха враг не имел.

На Покровском направлении украинские силы недавно продвинулись в юго-западной Надиевке. Российские же войска продвинулись в пределах северного Шевченко и к югу от Серебряного.

Безуспешно Россияне атаковали на Кураховском и Великоновоселковском направлениях.

Ограниченный успех враг имел в Запорожской области – продвинулся на юг от Степного.

Россияне не имели успеха в Херсонской области.

Карта фронта от ISW по состоянию на 23 марта