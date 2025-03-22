С начала суток по состоянию на 22:00 22 марта произошло 118 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении враг 3 раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении воины отбили 3 вражеские атаки в районе Загрызово и в направлении Петропавловки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении 17 атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Надежда, Диброва, Колодязи, Торское и в направлениях Нового, Новомихайловки. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил 3 наступательные действия в районах Белогоровки и Спирного, один бой продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отражают одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе западнее Андреевки, бой продолжается.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Крымского, Дилиевки, Торецка и в направлении Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и уже отбили 16 штурмов противника, идет два боестолкновения.

На Покровском направлении враг совершил 43 наступательные действия. Наибольшая активность российских оккупантов – в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоукраинка, Зеленое Поле, Лисовка, Удачное, Котлиное, Успеновка, Котляровка, Андреевка, Новоандреевка и в направлении Покровска. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали 14 атак оккупантов в направлениях Константинополя и Разлива. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.

На Ореховском направлении враг провел одно безуспешное наступательное действие в направлениях Щербаков и Новоданиловки.

На Курском направлении украинские защитники отражают 3 атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 22 боестолкновения.