Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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Как защитники отбили штурм бронетехники на Новопавловском направлении

Военные рассказали, что на днях оккупанты колонной бронетехники в количестве 13 единиц пытались прорвать нашу оборону. Однако очередная попытка обернулась неудачей.

Благодаря слаженной работе всех подразделений, вражеская техника вместе с десантом была поражена. По россиянам отработали, в частности, бойцы 110 механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Во время отражения атаки пилоты батальона беспилотных систем ударами FPV-дронов и плотным огнем артиллерии поразили бронетехнику. Часть колонны от дальнейших атакующих действий отказалась и вернулась в исходный рубеж,

– рассказали в ОСГВ "Хортицы".

Как защитник отбили колонну вражеской бронетехники на Новопавловском направлении / Видео 110 механизированной бригады

Остатки вражеской колонны наши защитники добивали огнем артиллерии и FPV-дронами. В конце концов вражеское наступление было отбито, потерь наших позиций не допущено.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" отметили, что украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Также наши военные принимают все меры для недопущения ухудшения тактического положения.