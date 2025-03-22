Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

К теме Без шансов долго продержаться: офицер ВСУ рассказал, как враг штурмует на Покровском направлении

Что происходит на Покровском направлении

Трегубов отметил, что оперативная ситуация на фронте принципиально не меняется в течение всей этой недели.

Наиболее горячим направлением остается Покровское, наступательные действия (со стороны врага – 24 Канал) на котором, в принципе, возобновились. Хотя и не достигли того объема, который они имели в феврале или январе. Интенсивность возобновилась, хотя и немного меньшими силами,

– сказал военный.

Спикер отметил, что Покровск у россиян оставался одной из главных задач на фронте. Просто дело в том, что по состоянию на начало марта войска страны-агрессора на этом направлении исчерпались чисто физически и математически в людях и технике.

"Сейчас они (россияне – 24 Канал) пытаются после этой передышки, которую они взяли на несколько недель, как-то возобновлять боевые действия на том направлении и активизировать боевые действия. Масштаб уже не тот, но они со всем тем частично вернулись к показателям февраля, когда фактически там (на Покровском направлении – 24 Канал) шла отдельная маленькая война", – объяснил Виктор Трегубов.

Он отметил, что россияне на Покровском направлении сейчас давят просто большими силами, чем в начале марта, но меньшими – чем в феврале.

В то же время спикер сказал, что актуальными направлениями на Востоке Украины остаются Новопавловский, Торецкий, Лиманский, Краматорский направления, город Часов Яр. Также есть попытки у противника штурмовать наши позиции как на Харьковском, так и на Купянском направлениях, в частности идти на юг и расширять плацдарм на западном берегу реки Оскол.