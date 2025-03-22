За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборону возле Волчанска.

На Купянском направлении произошло шесть атак на позиции в районах Голубовки и Песчаного.

Враг атакует вблизи Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь вклиниться в украинскую оборону в направлениях населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новые, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское и Ивановка.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 19 атак возле Дачного, Дружбы, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Преображенка, Богдановка, и Андреевка.

Российская армия атакует на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении за прошедшие сутки враг совершил 11 атак в сторону Константинополя, Днепроэнергии и Разлива.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили две атаки в районах Новоселки и Привольного.

На Ореховском направлении боестолкновений не произошло.

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался атаковать позиции украинских войск.

Враг несет значительные потери / смотреть фото

На Курском направлении за прошедшие сутки враг нанес 18 авиаударов и 276 обстрелов, при этом украинские защитники остановили 23 штурмовых действия захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлено признаков формирования наступательных группировок врага.