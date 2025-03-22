Протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборону біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак на позиції в районах Голубівки та Піщаного.

Ворог атакує поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись вклинитися в українську оборону в напрямках населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нові, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівка.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак біля Дачного, Дружби, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка.

Російська армія атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив 11 атак в бік Костянтинополя, Дніпроенергії та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах Новосілки та Привільного.

На Оріхівському напрямку боєзіткнень не відбулося.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався атакувати позиції українських військ.

Ворог зазнає значних втрат / дивитися фото

На Курському напрямку минулої доби ворог завдав 18 авіаударів і 276 обстрілів, при цьому українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога.