Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, скинувши 122 КАБ, а також здійснював обстріли з артилерії.

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Яка ситуація на фронті 23 березня

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону ЗСУ в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Оборонці відбивали штурмові дії росіян біля Загризового та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Росіяни намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Ямполівка, Торське та в напрямках Нового і Новомихайлівки.

Ситуація на Лиманському напрямку: показуємо на карті

На Сіверському напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районах Білогорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували неподалік Андріївки.

На Торецькому напрямку відбулися 22 атаки неподалік населених пунктів Кримське, Диліївка, Дружба, Торецьк та в напрямку Щербинівки.

Бої на Торецькому напрямку: дивіться карту

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 44 штурмові дії агресора в районах Пантелеймонівки, Калинового, Водяного Другого, Єлизаветівки, Новоукраїнки, Зеленого Поля, Лисівки, Удачного, Котлиного, Успенівки, Котлярівки, Андріївки, Новоандріївки та в напрямку Покровська.

Ситуація на фронті на Покровському напрямку: карта

На Новопавлівському напрямку протягом доби росіяни здійснили 17 атак в районах Костянтинополя та Розливу.

На Оріхівському напрямку війська Росії двічі просувалися на позиції наших захисників у напрямках Щербаків та Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках окупанти активних наступальних дій не проводили.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Ворог завдав 19 авіаударів, скинувши 28 КАБ, а також здійснив 357 обстрілів, 11 з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій росіян.

Минулої доби ЗСУ знищили 1470 російських окупантів і знешкодили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 104 артилерійські системи, шість РСЗВ, п’ять засобів ППО, 157 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 185 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.