Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 903 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 23 березня

Особового складу – близько 903480 (+1470),

танків – 10412 (+9),

бойових броньованих машин – 21636 (+27),

артилерійських систем – 25048 (+104),

РСЗВ – 1333 (+6),

засобів ППО – 1116 (+5),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30495 (+157),

крилатих ракет – 3121 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 41610 (+185),

спеціальної техніки – 3784 (+2).

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Втрати ворога на 23 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ