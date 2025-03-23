Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 903 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 23 березня
- Особового складу – близько 903480 (+1470),
- танків – 10412 (+9),
- бойових броньованих машин – 21636 (+27),
- артилерійських систем – 25048 (+104),
- РСЗВ – 1333 (+6),
- засобів ППО – 1116 (+5),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30495 (+157),
- крилатих ракет – 3121 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41610 (+185),
- спеціальної техніки – 3784 (+2).
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Втрати ворога на 23 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ