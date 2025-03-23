С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 903 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 23 марта

  • Личного состава – около 903480 (+1470),
  • танков – 10412 (+9),
  • боевых бронированных машин – 21636 (+27),
  • артиллерийских систем – 25048 (+104),
  • РСЗО – 1333 (+6),
  • средств ПВО – 1116 (+5),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30495 (+157),
  • крылатых ракет – 3121 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41610 (+185),
  • специальной техники – 3784 (+2).

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потери врага на 23 марта 2025 года

Потери врага на 23 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ