С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 903 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Читайте также Сотни уничтоженных оккупантов за неделю: пилоты тактической группы "Угледар" поделились успехами

Потери врага на 23 марта

Личного состава – около 903480 (+1470),

танков – 10412 (+9),

боевых бронированных машин – 21636 (+27),

артиллерийских систем – 25048 (+104),

РСЗО – 1333 (+6),

средств ПВО – 1116 (+5),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 30495 (+157),

крылатых ракет – 3121 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 41610 (+185),

специальной техники – 3784 (+2).

Смотрите также На Новопавловском направлении ВСУ отбили штурм колонны бронетехники врага: поразительное видео

Потери врага на 23 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ