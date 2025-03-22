Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал 24 Каналу, что россиян стало гораздо меньше, чем было раньше, так же как и их техники. В частности говорится о пушках, за которыми постоянно охотятся военные ВСУ.

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Как Силы обороны противодействуют оккупантам

Сергей Цехоцкий подчеркнул, что российскую технику нашим военным удается обезвреживать благодаря высокому мастерству пилотов БпЛА.

Это нам позволяет на расстоянии противодействовать противнику. Например, позавчера было 53 штурма, а за минувшие сутки – 37. Вот такие сравнения,

– сказал он.

Однако атаки на Покровском направлении происходят круглосуточно.

Важно! Продолжается сбор для 59 ОМПБр на компоненты к средствам РЭБ. Радиоэлектронная борьба эффективно выводит из строя российские средства поражения, которые летят с целью атаковать наших защитников и их военную технику. Призываем присоединиться к сбору!

Сбор для 59 ОМПБр / скриншот из эфира 24 Канала

Офицер ВСУ также подчеркнул, что у россиян стало меньше пушек, а бронетехнику они используют только для какого-то штурма и то издалека.

"Потому что у них нет шансов долго продержаться на поле боя. У нас есть пилоты, которые умело управляют своими средствами поражения, поэтому российские штурмы длятся недолго", – отметил он.

Какая ситуация на Покровском направлении: карта

Сергей Цехоцкий добавил, что даже военное руководство оккупантов понимает бессмысленность штурмов, в которые отправляет собственных солдат, но на них давит руководство, ведь Путину нужны какие-то "победы" на поле боя.