Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

К теме "Злые духи Донбасса": разведчики показали эффектное видео, как уничтожают врага на Покровском направлении

Как артиллеристы ГУР работают на Покровском направлении

В ГУР рассказали, что эксклюзивные кадры работы по оккупантам предоставили воины подразделения Art Division в составе "Спецподразделения Тимура". Защитники уничтожают вражеские цели на Покровском направлении фронта огнем из гаубицы M777.

Безжалостные "Три топора" возмездия рубят по местам сосредоточения российских захватчиков – земля должна гореть под оккупантами!

– сказали в ГУР.

Работа артиллеристов ГУР по россиянам на Покровском направлении / Видео из фейсбука ГУР МО

К слову, в ГУР также рассказали об успешных поражениях вражеских целей в аннексированном Крыму. В результате прицельных ударов удалось уничтожить и повредить много РЛС, вражеский вертолет и пусковые установки к ЗРК.