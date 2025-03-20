Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
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Как артиллеристы ГУР работают на Покровском направлении
В ГУР рассказали, что эксклюзивные кадры работы по оккупантам предоставили воины подразделения Art Division в составе "Спецподразделения Тимура". Защитники уничтожают вражеские цели на Покровском направлении фронта огнем из гаубицы M777.
Безжалостные "Три топора" возмездия рубят по местам сосредоточения российских захватчиков – земля должна гореть под оккупантами!
– сказали в ГУР.
Работа артиллеристов ГУР по россиянам на Покровском направлении / Видео из фейсбука ГУР МО
К слову, в ГУР также рассказали об успешных поражениях вражеских целей в аннексированном Крыму. В результате прицельных ударов удалось уничтожить и повредить много РЛС, вражеский вертолет и пусковые установки к ЗРК.