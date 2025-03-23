Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, заметив, что представители команды Трампа будут продолжать говорить о так называемом "окружении ВСУ в Курской области". Если они пойдут против официальной линии, то могут испытать проблемы.

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Решают несуществующие проблемы

Как считает Тимочко, похоже на то, если кто-то пойдет вопреки линии Трампа, то может стать или безработным, или в еще худшем случае подвергнется преследованиям.

Несмотря на все, не стоит исключать и того, что среди Трампа есть и те люди, которые симпатизируют России. Вот буквально недавно спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф сделал много странных заявлений в интервью одиозному Такеру Карлсону.

Неизвестно, о чем он там вообще договорился с российскими представителями. Там вполне может быть какая-то "мотивация" от россиян,

– предположил Тимочко.

России же выгодна такая риторика об "окружении ВСУ на Курщине". В таком случае они создают проблему, которой на самом деле не существует. Потом они же будут хвастаться о ее решении. А взамен требовать какие-то уступки со стороны Украины.

В любом случае все зависит от Сил обороны Украины. Они продолжают уничтожать врага. К примеру, по состоянию на 23 марта Россия потеряла более 903 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 10412 вражеских танков, 21636 боевых бронированных машин, 25048 артиллерийских систем.

Добавим, Reuters сообщало, что в ЦРУ опровергли информацию об окружении украинских войск в Курской области.