Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що представники команди Трампа будуть продовжувати говорити про так зване "оточення ЗСУ в Курській області". Якщо вони підуть проти офіційної лінії, то можуть зазнати проблем.

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Вирішують неіснуючі проблеми

Як вважає Тимочко, схоже на те, якщо хтось піде всупереч лінії Трампа, то може стати або безробітнім, або у ще гіршому випадку зазнає переслідувань.

Попри все, не варто відкидати й того, що серед Трампа є й ті люди, які симпатизують Росії. Ось буквально нещодавно cпецпредставник США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф зробив багато дивних заяв в інтерв'ю одіозному Такеру Карлсону.

Невідомо, про що він там взагалі домовився з російськими представниками. Там цілком може бути якась "мотивація" від росіян,

– припустив Тимочко.

Росії ж вигідна така риторика про "оточення ЗСУ на Курщині". У такому випадку вони створюють проблему, якої насправді не існує. Потім вони ж будуть хвалитися про її вирішення. А взамін вимагати якісь поступки з боку України.

У будь-якому випадку усе залежить від Сил оборони України. Вони продовжують знищувати ворога. До прикладу, станом на 23 березня Росія втратила понад 903 тисячі особового складу. Також українські захисники знищили 10412 ворожих танків, 21636 бойових броньованих машин, 25048 артилерійських систем тощо.

Додамо, Reuters повідомляло, що в ЦРУ спростували інформацію про оточення українських військ в Курській області.