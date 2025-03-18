Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час спілкування з журналістами.

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Трамп висловився про ЗСУ у Курській області

Дональд Трамп повідомив, що 18 березня зранку проведе телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Однією з тем переговорів стануть українські військові, які нібито "потрапили в серйозну біду у Курській області".

За словами американського президента, ЗСУ нібито "потрапили в полон та оточені російськими солдатами". Втім, ця інформація не відповідає дійсності і її неодноразово спростовували у Генштабі.

Вони (українські військові – 24 Канал) оточені російськими солдатами. І я вважаю, що якби не я. Їх би тут більше не було. Я зміг змусити їх (росіян – 24 Канал) нічого не робити в цей момент,

– заявив Трамп.

Крім того, американський лідер стверджує, що в Україні та Росії "склалася погана ситуація". Однак Трамп додав, що хоче досягти мирної угоди, припинення вогню, і вважає, що зможе цього досягти після розмови з Путіним.

Раніше у ЗМІ повідомили, що окрім припинення вогню Трамп може обговорити з Путіним й інші питання. Зокрема – територіальні поступки та контроль над Запорізькою АЕС.