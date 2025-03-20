Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Заявам Путіна і Трампа немає підтвердження

Розвідувальні агентства США, зокрема, ЦРУ стверджують, що українські військові на Курському напрямку втратили деякі позиції, але вони не потрапили в оточення.

Це підтверджують декілька американських та європейських чиновників, які знайомі з оцінками розвідки своїх урядів.

Експерти називають заяви Путіна 13 березня про оточення дезінформацією. Закликами здатися "оточеним" підрозділам росіяни хочуть показати, що пропонують поступки, рятуючи життя українських солдатів. Це надає Росії важелі впливу на переговорах про припинення вогню.

Попри усі спростування, Трамп також продовжує стверджувати про оточення. Він 14 березня закликав Путіна "врятувати життя тисячам українців". А у вівторок, 18 березня, американський президент знову повторив ці заяви.

Нагадаємо, що президент Зеленський заперечив, що українські війська оточені на Курщині, і додав, що Путін бреше.

Інститут вивчення війни також зауважував 14 березня, що він "не помітив жодних геолокаційних доказів", які б вказували на те, що росіяни оточили підрозділи ЗСУ у Курській області чи на інших ділянках фронту.