Операція ЗСУ на території Росії ще триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм Володимира Зеленського.

Дивіться також Після розмови з Трампом Росія запустила 150 дронів по енергетиці та лікарнях, – Зеленський

Яка ситуація в Курській області

Я також поінформував пана Президента про російську дезінформацію щодо ситуації на Курському напрямку. Оточення там немає, і наші хлопці виконують завдання, як це потрібно для України,

– зазначив президент.

Раніше Зеленський зазначив, що ворог збирає нове скупчення військ на кордоні Сумської області. Росія хоче завдати ударів по Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Україна готується до цього.

Нагадаємо, 19 березня президент Зеленський проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом. За даними Axios, телефонна розмова між президентами може відбутись сьогодні о 16:00 за київським часом. Вчора, 18 березня, Трамп переговорив з Путіним.