Під час пресконференції із президентом Фінляндії Володимир Зеленський анонсував телефонну розмову з Дональдом Трампом. Очікується, що лідери обговорять припинення вогню і завершення війни, передає 24 Канал.

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Що відомо

Глава держави висловив сподівання, що Трамп повідомить йому деталі своїх переговорів із Путіним 18 березня. Політик пообіцяв розповісти подробиці бесіди із американцем пізніше: "сьогодні дзвінок, а все інше після дзвінка".

За даними Axios, телефонна розмова між президентами Трампом і Зеленським може відбутись сьогодні о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що 18 березня Трамп дзвонив Путіну, аби почути його відповідь на пропозицію щодо повного припинення вогню на 30 днів.

Російський диктатор не погодився на це. Очільник Кремля нібито лише прийняв частину пропозиції, а саме наказав своїм військовим не бити по українській енергетиці. Також був анонсований обмін кількома десятками полонених у найближчий час. Трамп і Путін нібито домовилися про початок зустрічей між своїми командами з врегулювання війни в Україні. Перша запланована на 23 березня у Саудівській Аравії.