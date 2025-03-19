Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський знову розмовлятиме з Трампом

Під час анонсованої розмови президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп говоритимуть про війну в Україні. Лідер держави не повідомив про що саме йтиме мова. Але він очікує, що Трамп перекаже йому, про що говорив з російським диктатором Владіміром Путіним. Президент України на питання, що саме він хоче запитати в Дональда Трампа, відповів коротко: "Сьогодні дзвінок, а все інше після дзвінка".

До слова, Володимир Зеленський вже знає деякі деталі розмови Трампа і Путіна, але говоритиме про них після особистої розмови з президентом США.

У нас в Джидді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. І я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди не задоволена, коли щось іде правильно,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент Фінляндії Александр Стубб додав, що Україна залучена до всіх дипломатичних процесів, які її стосуються. Він зазначив, що українська дипломатична команда є "першокласною". Разом з Україною всі залучені сторони намагатимуться повернути переговори щодо миру "на правильний шлях".