Нещодавно ЗМІ писали, що нібито президент США розглядає можливість визнання Криму та інших окупованих територій російськими. У Зеленського під час пресконференції з президентом Фінляндії поцікавилися, чи це може це зірвати майбутню мирну угоду, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Президент зауважив, що будь-які перемовини – це дуже крихка можливість закінчити війну, особливо, якщо це стосується росіян, які наразі демонструють неготовність до миру.

Глава держави назвав питання територій одним із чутливих і складних питань на майбутніх переговорах.

Першим кроком, на думку Зеленського, однаково має стати припинення вогню, навіть, якщо до нього треба буде пройти певні етапи на кшталт тиші на морі та у небі.

"Визнання українських тимчасово окупованих територій російськими є червоною лінією для України. Ми ніколи на це не підемо", – заявив Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії.