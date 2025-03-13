Яка позиція Києва, Москви та Вашингтона щодо перемир'я, чого прагне кожна зі сторін у цьому 30-денному припиненні вогню та які загальні умови тимчасового затишшя – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що передбачає 30-денне перемир'я у війні в Україні

Під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня від Сполучених Штатів пролунала пропозиція щодо можливості встановлення 30-денного перемир'я у війні Росії проти України.

Мовиться про повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту.

Українська сторона прийняла цю пропозицію, зазначивши, що готова піти на цей крок. Цим Київ вкотре підтвердив своє прагнення до миру, демонструючи готовність зробити конкретні кроки на шляху до завершення війни.

Глава МЗС України Андрій Сибіга також пояснював, що перемир'я пропонують встановити на 30 днів, "бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт". Також саме впродовж 30 днів можна буде перевірити, наскільки РФ буде свідомою і не буде порушувати перемир'я.

Однак українська сторона наголосила, що перемир'я можливе лише за умови того, що і Росія буде дотримуватися припинення вогню.

Володимир Зеленський також заявляв, що Україна погодилася на 30-денне перемир'я, щоб зруйнувати наратив, що нібито наша держава не хоче закінчення війни.

Яка позиція Росії щодо перемир'я

Два дні від російської сторони не було чутно конкретних коментарів щодо того, погоджуються вони на припинення вогню, чи ні.

Зрештою 13 березня російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія виступає за 30-денне перемир'я. Але, за його словами, "питання у тому, як цей термін використовуватиметься". Тоді ж він висунув цинічні умови.

Зокрема, Путін хоче гарантій, що під час затишшя Україна "не проводитиме мобілізацію", "не готуватиме солдатів" і "не буде отримувати зброю".

Диктатор також заявив, що Росія наступає "майже всюди". Тож "про наступні кроки у справі припинення конфлікту будуть домовлятися, виходячи з того, як будуть складатися ситуація на землі". Путін також бідкається, що буде важко визначити, "де і хто порушив можливе припинення вогню".

Окремо президента Росії турбує питання Курської області, частину якої продовжують утримувати ЗСУ. Зокрема, він не знає, що робити з цим "вклиненням".

Також Владімір Путін цинічно сказав, що "контроль території фронту в рамках перемир'я має бути на рівні здорового глузду".

Що кажуть США про ініціативу та чого очікують від Росії

Після того, як Україна погодилася на пропозицію про 30-денне перемир'я США закликали також погодитися на це і Росію. Спеціально для того, щоб дізнатися про позицію Кремля до Москви вирушив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Держсекретар США Марко Рубіо наголошував, що припинення вогню в Україні можливе за кілька днів, якщо Росія погодиться. Після закінчення 30-денного перемир'я сторони можуть продовжити затишшя, а також почати діалог між собою про тривалий мир та повноцінне закінчення війни.

Дональд Трамп, своєю чергою, сказав, що хотів би бачити прагнення до припинення вогню в Україні з боку Москви. Він також висловив сподівання, що Росія зробить правильні речі.

Окремо американський лідер сказав, що російський президент зробив "багатонадійну заяву", яка, втім, "не була повною". Також Трамп сказав, що готовий обговорювати з Путіним пропозицію щодо припинення вогню.

Що буде, якщо Росія порушить припинення вогню

Дональд Трамп заявив, що якщо Росія вирішить продовжувати війну проти України, то він має "фінансові важелі", які можуть бути "руйнівними" для Кремля. Також президент США сказав, що якщо Москва не погодиться на перемир'я, то це буде "дуже невтішний момент для світу".

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США готові запровадити максимальні санкції проти Росії для успішних переговорів щодо припинення війни в Україні. Бессент зазначив, що санкції адміністрації Байдена були недостатніми, тому США готові підвищити їх до максимального рівня.

Цікаво, що заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква наголосив, що у випадку відмови Росії від перемир'я Україна та США координуватимуть свої дії та, ймовірно, змінюватимуть тактику. Водночас таким чином Москва покаже американцям та всьому світу, хто насправді є агресором та хоче продовжувати війну.

Чому Зеленський вважає, що Росія може відмовити у перемир'ї

У вечірньому зверненні 13 березня Володимир Зеленський заявив, що всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. На думку українського лідера, російський диктатор фактично готує відмову в ідеї у перемир'ї станом на зараз.

Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб узагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше,

– пояснив Зеленський.

Він зауважив, що Путін часто так робить – не каже "ні" напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення.

Водночас український лідер наголосив, що на американську пропозицію щодо безумовної тиші у небі, на морі та на фронті у Києві відреагували схвально. Адже наша держава готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно.

"Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру і продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути", – сказав Володимир Зеленський.

Тому глава держави вважає, що треба запроваджувати санкції на Путіна та Росію, які допоможуть у питанні миру.